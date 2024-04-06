Фрегати є частиною угоди про постачання чотирьох кораблів, які дві країни підписали 2018 року.

Індія отримає два військові кораблі російського виробництва. Обидві країни працюють зараз в обхід санкцій США, які створили труднощі з оплатою.

Як пише Bloomberg, один корабель, найімовірніше, буде передано індійцям у вересні, а інший - на початку наступного року. Поставки кораблів відстають від графіка на два роки через війну в Україні.

Ці два фрегати є частиною угоди, яку індійці підписали з росіянами у 2018 році. Два інших кораблі будуються в Індії у співпраці з Росією, але також відстають від графіка через проблеми з поставками. На фрегатах з керованими ракетами, оснащених системою "стелс", мали використовуватися газові турбіни українського виробництва. У 2014 році після незаконної анексії Криму торгівля між Україною і Росією зупинилася, і Індія закупила турбіни через третю країну.

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Санкції США щодо Росії понад рік перешкоджали постачанню зброї в Індію, оскільки країни намагалися знайти механізм оплати, який не порушував би санкції США. У підсумку Індія і Росія змогли обійти проблему платежів, вказали джерела Bloomberg, але не розкрили подробиць.

Торгівля між РФ та Індією - деталі

Три танкери, що перевозять російську нафту "Сокол", стоять зараз на якорі біля індійських портів. Це вказує на те, що торгівля сирою нафтою між країнами відновлюється, незважаючи на складнощі, викликані посиленням американських санкцій.

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