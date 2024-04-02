Раніше індійські НПЗ відмовились від постачань російської нафти через санкції Заходу.

Три танкери, що перевозять російську нафту "Сокіл", стоять зараз на якорі біля індійських портів. Це вказує на те, що торгівля сирою нафтою між країнами відновлюється, незважаючи на складнощі, спричинені посиленням американських санкцій. Такі дані наводить Bloomberg.

Супертанкер Nireta стоїть зараз на якорі поблизу Вішакхапатнама – порту, що знаходиться у північно-східній частині штату Андхра-Прадеш (південь Індії).

Два інших судна – Vostochny Prospect і Erecter – знаходяться поблизу Джамнагара, що на заході штату Гуджарат. Їх пунктом призначення виступає Сікка. Також до Сікки зараз прямує ще одне судно з нафтою "Сокіл" – Clyde Noble.

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Коли саме ці танкери розвантажать нафту – невідомо. Як повідомляє Bloomberg, зареєстрованим власником Vostochny Prospect є "‎Совкомфлот"‎. Раніше індійські НПЗ відмовились від постачань російської нафти цією компанією.

У свою чергу, керівники індійських НПЗ заявили, що тепер "Сокіл" постачають трейдери, а не виробник. "Вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії", – цитує їх Bloomberg.

Росія експортує нафту до Азії

На початку березня 2023-го Росія стала провідним постачальником нафти в Індію. Лише за перші п'ять місяців минулого року Нью-Делі імпортував 37 млн т російської нафти. Це майже в 11 разів більше, ніж за той же період позаминулого року (всього за 2022 рік індійці імпортували 33,4 млн т російської нафти).

Однак згодом російсько-індійська "дружба" дала тріщину. У лютому повідомлялось, що Індія два місяця поспіль скорочувала закупівлі російської нафти.

Пізніше стало відомо, що у березні Китай має намір імпортувати рекордну кількість російської сировини.

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