Село Шестовиця місцеві називали "другою Чорнобаївкою", бо там чимало російської техніки не дісталося берега.

В селі Шестовиця, що в Чернігівській області, з річки Десна витягли російський танк. Він майже не зазнав ушкоджень, тому може стати в нагоді українському війську, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У військових стане ще на один танк більше.Водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими оперативного командуванням "Північ" витягли російський танк, який був затоплений під час невдалої спроби переправитись через річку Десна в районі села Шестовиця на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російський танк, який витягнули з води, не має значних ушкоджень, тому після відновлення "стане до лав Збройних Сил України".

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В повідомленні сказано, що у ході боїв під Черніговом, російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі Шестовиці, але зазнавали невдачі. Тому місцеві жителі жартома називають своє село "другою Чорнобаївкою", натякаючи на село під Херсоном, де бійці ЗСУ неодноразово успішно били по місцевому аеродрому з ворожою технікою. Ворог панікував від самої згадки про Чорнобаївку і не хотів йти в наступ на цьому напрямку.

Воєнні трофеї ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, російську військову техніку в якості трофеїв з першого дня повномасштабного вторгнення захоплювали українські бійці. Йшлося і про радянські зразки, і про сучасну техніку.

Особливо багато російської техніки було захоплено в ході контрнаступу в Харківській області, коли у росіян обрушився фронт в районі Ізюма.

В "Укроборонпромі" повідомляли, що через велику кількість трофейної техніки в Україні навіть створили програму з вивчення та модифікації захопленої у російських окупантів техніки. В результаті значна частина затрофеєних машин була використана проти самого агресора.

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