Вогнеметну систему росіян назвали "Да Вінчі", на честь Героя України.

Захисники України показали роботу російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Техніку наші бійці затрофеїли в березні 2022 року в Київській області.

"Монстр, якого ви бачите на цих фото – трофейний ТОС 1А "Солнцепьок". Єдиний в Україні. Його затрофеїли ДУК (нині 67 бригада) минулого року під Києвом. І з тих пір жартували, що це улюблена іграшка Героя України, командира Дмитра Да Вінчі Коцюбайла", - йдеться в коментарі.

Зазначається, що наші воїни вкрай рідко використовують трофей у роботі через обмежену кількість боєкомплекту та специфіку самої системи.

"Коли ця махина, на якій викарбувано ім'я не просто Героя, а людину, яку ми знали і любили, за кілька секунд випустило повне бк, ледь не накрив нас потужною вогненною хмарою - ми відчули, ніби Да Вінчі був поруч з нами в той момент. І він посміхався", - підсумували воїни.

Система "Солнцепьок" - що відомо

Важка вогнеметна система знаходиться на озброєнні армії Російської Федерації. Її використовують для знищення легкої броньованої техніки, живої сили на відкритій місцевості, а також руйнування фортифікаційних будівель.

Термобаричний боєприпас створює під час вибуху різкий перепад тиску, що може призвести до розривів внутрішніх органів.

Батальйон "Вовки да Вінчі" - останні новини

7 березня стало відомо про смерть командира підрозділу "Вовки да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним Да Вінчі. Герой України помер у боях з російськими окупантами під Бахмутом, коли отримав важке поранення в шию.

19 травня з'явилася інформація про загибель "вовка да Вінчі" Юрія Юхимюка, який повернувся в Україну з Німеччини на початку повномасштабного вторгнення РФ, щоб захищати Батьківщину.

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