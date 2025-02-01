Крім того, цей робот може підіймати дрони, які були збиті ворогом.

Американська компанія L3Harris модернізувала свій робот T7, який є безпілотним наземним транспортним засобом, передовими можливостями радіоелектронної боротьби, завдяки чому він став більш ефективним на полі бою, пише Interesting Engineering.

Тепер робот може виявляти та виводити з ладу ворожі засоби зв'язку, радари та електронні сигнали на відстані кількох кілометрів, захищаючи військові підрозділи від загроз.

"Успішно випробуваний на навчаннях армії США, робот нейтралізував невеликі безпілотники і продемонстрував свою здатність діяти дистанційно. Система РЕБ може бути ввімкнена або вимкнена за потреби, що дозволяє T7 мінімізувати ризик виявлення шляхом вимкнення власних сигналів та швидкого переміщення", - пояснили у матеріалі.

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Крім того, T7 може підіймати збиті дружні дрони або розгортати невеликі безпілотні авіаційні системи за допомогою роботизованої руки, яка додає універсальності його місіям.

У виданні нагадали, що T7 є роботом, який розробили для виконання завдань під час військових операцій, серед яких очищення від небезпечних хімічних речовин, знешкодження вибухонебезпечних предметів, розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також місій SWAT.

"Обладнання для РЕБ, що використовувалося, - це система протидії безпілотникам CORVUS-RAVEN, яка надає операторам можливість пасивного виявлення сигналів, покращеної ситуаційної обізнаності та здатності придушення перешкод", - зауважили автори публікації.

Зазначається, що модернізований Т7 успішно виявив та нейтралізував малі безпілотні авіаційні комплекси за допомогою системи CORVUS-RAVEN, одночасно виявляючи, відстежуючи та розшифровуючи електронні сигнали за допомогою індивідуального вузла CORVUS.

Водночас західні країни наголошують на важливості можливостей РЕБ, особливо на тлі війни в Україні, де захист в умовах протистояння і виживання мобільних сил проти артилерійських ударів стали критично важливими.

У компанії підкреслили, що такі випробування показали потребу в передових системах РЕБ для підвищення обізнаності на полі бою та захисту особового складу через порушення зв'язку та спостереження ворога.

Своєю чергою головний інженер з робототехніки в L3Harris наголосив, що здатність дистанційно активувати та знешкоджувати ефекти РЕБ дозволяє цим роботам мінімізувати ризики виявлення. Під час вимкнення власних сигналів та швидкої зміни розташування, вони можуть не ставати мішенями для артилерії противника.

"Роботи T7 і T4 особливо добре підходять для розгорнутих місій РЕБ завдяки екрануванню аерокосмічного класу, який захищає їх від електромагнітних завад (ЕМІ). Це дозволяє їм працювати з системою CORVUS без погіршення характеристик. Крім того, низький рівень випромінювання гарантує, що вони не заважатимуть системі CORVUS, коли вона активно сканує сигнали противника", - додали у матеріалі.

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