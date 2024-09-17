Українські оборонні підприємства щодня ризикують через те, що вся інформація про них міститься у відкритих реєстрах.

В Україні досі не існує програми доступних кредитів "5-7-9" для оборонно-промислового комплексу (ОПК), як, наприклад, вона працює для підтримки малого та середнього бізнесу, заявляє голова "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в ексклюзивному інтерв'ю "УНІАН". Крім того, експерт розповів про низку інших неприємностей.

Чи не найголовнішою проблемою для українського ОПК є "відкритість даних". Реєстри підприємства відкриті, тому будь-який користувач може знайти всю інформацію в інтернеті - про земельні ділянки, адреси тощо. Це, за його словами, призводило до наслідків.

"Це викликає не тільки прямі загрози удару. Наприклад, жоден банк не дасть кредит оборонному виробнику, якщо є ризик втрати майна. А ризики є в кожної компанії, тому що в Україні всі дані відкриті. Державі потрібно над цим працювати", - підкреслив Бельбас. Відео дня

Крім того, він заявив, що на третій рік війни підприємства не відчувають підтримки держави.

"Здається, що оборонна промисловість не є пріоритетом для держави", - зазначив Бельбас.

Глава підприємства також додав, що приватний ОПК стикається з проблемою відстрочки від мобілізації. "Українська бронетехніка" цю ситуацію виправила, але з ТЦК все одно зберігаються нюанси.

"Були випадки, коли співробітник, поданий на бронь, ішов на ВЛК і вже не повертався з територіального центру комплектування. Тому ми зосередилися на юридичному супроводі співробітників, довелося звертатися і писати листи до Міноборони і навіть до Головкому, щоб забронювати фахівців", - стверджує Бельбас.

Щодо інших проблем, за його словами, гострим питанням досі залишається ситуація з електроенергією. Попри те, що їхнє виробництво отримало статус "критичної інфраструктури", відключення світла тривають нарівні зі звичайними громадянами.

"Ще одна проблема - форс-мажори. Через знищення обладнання у нас сталася затримка за контрактом, а наш "найсправедливіший" суд вирішив, що ракетний удар не є форс-мажором. Штрафні санкції через це рішення коштували нам кілька мільйонів гривень", - додав експерт.

Інші новини про ОПК

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про те, що ж відбувається з розробкою нової зброї. За словами ексглави Мінстратегпрому Олександра Камишина, всі можливості для розробок в України є, ось тільки коштів на це у держави немає.

Крім того, за інформацією аналітиків, росіяни зіштовхнуться з дефіцитом зброї та техніки. Це, насамперед, має поглибити залежність окупантів у цьому питанні від іноземних партнерів (Ірану, КНДР). У середньостроковій і довгостроковій перспективі РФ має зіткнутися з проблемами під час розширення власного ОПК.

Вас також можуть зацікавити новини: