Румунія подарувала Україні систему Patriot

Румунський парламент ухвалив відповідне рішення, президент підписав указ.

Румунія подарувала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний указ після схвалень у парламенті опублікували на сайті президента країни Клауса Йоганніса.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що рішення передати Україні румунську систему Patriot ухвалено. Він подякував за це.

"Дякуємо за Patriot", - написав Єрмак у Telegram додавши емодзі прапора Румунії. Відео дня

Румунський Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Румунії схвалив проєкт закону, що дозволяє передати Україні систему протиракетної оборони Patriot, і направив його до парламенту для остаточного голосування.

Вчора ЗМІ повідомили, що Нижня палата парламенту Румунії ухвалила законопроєкт, який дозволить передати Україні систему ППО Patriot.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. Цей ЗРК є одним з п’яти, які країни НАТО пообіцяли передати Києву в останні місяці.

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