Остаточне слово тепер за румунським парламентом.

Коаліційний уряд Румунії схвалив проект закону, що дозволяє передати Україні систему протиракетної оборони Patriot, і направив його до парламенту для остаточного голосування. Про це пише Reuters.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. Цей ЗРК є одним з п’яти, які країни НАТО пообіцяли передати Києву в останні місяці.

"Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке робить пожертвування оперативним", — сказав речник уряду Міхай Константін.

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У проекті закону також зазначено, що Румунія надішле США листи-пропозиції на погодження щодо заміни подарованої украхнцям батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

Румунія підписала угоду на 4 мільярди доларів на купівлю Patriots, побудованих RTX Corp (RTX.N) у 2017 році, найбільший контракт на закупівлю на сьогодні. Перша партія була доставлена ​​в 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, з яких дві вже працюють.

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Також ми розповідали, що Данія готова була передати Україні винищувачі F-16 від самого початку повномасштабної війни, але тривала дискусія про те, чи це правильне рішення.

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