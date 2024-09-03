Румунія має спільний кордон з Україною і на її територію неодноразово летіли уламки російських безпілотників.

Нижня палата парламенту Румунії ухвалила законопроєкт, який дозволить передати Україні систему ППО Patriot.

Як повідомляє Reuters, законопроєкт схвалено нижньою палатою сьогодні. "Румунія, член НАТО з 2004 року, має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км, і на її територію неодноразово залітали уламки російських безпілотників, коли Москва атакувала українські порти", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадало, що в цій частині Україну відділяє від Румунії Дунай, де розташовані українські порти (південь Одеської області).

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Reuters зазначає, що напередодні уряд Румунії направив відповідний закон до парламенту на затвердження. Як тільки президент Клаус Йоханніс підпише законопроєкт, уряд видасть наказ про передачу Patriot Україні.

За даними Reuters, Румунія вирішила передати в дар одну з двох своїх діючих систем Patriot — одну з п'яти таких систем та інших стратегічних підрозділів ППО, які обіцяли країни НАТО Києву. Це станеться за умови, що пізніше союзники замінять її іншою системою Patriot.

"У законопроєкт, схваленому парламентом, йдеться, що заміна системи Patriot зі США не повинна коштувати більше, ніж спочатку заплатила Румунія за таку одиницю, і що витрати будуть покриті з іноземних джерел, що "не повертаються", - пише Reuters.

Румунія підписала угоду на $4 млрд на покупку Patriot у 2017 році. На цей час вона отримала чотири системи, дві з яких перебувають у робочому стані.

Системи Patriot для України

Уряд Румунії схвалив проєкт закону, що дозволяє передати Україні систему протиракетної оборони Patriot, і направив його до парламенту для остаточного голосування.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. Цей ЗРК є одним з п’яти, які країни НАТО пообіцяли передати Києву в останні місяці.

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