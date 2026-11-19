Ruta Block 1 має дальність польоту 300 км, здатна нести корисне навантаження до 150 кг і розвивати максимальну швидкість 800 км/год.

Під час операції проти Кримського мосту Україна застосувала крилаті ракети Ruta Block 1 виробництва нідерландської оборонної компанії Destinus. Про це повідомило французьке видання Le Parisien.

За словами президента компанії Destinus Олександра Данилюка, Україна використала дев'ять ракет Ruta Block 1, сім із яких досягли мосту. Застосування цієї розробки стало одним із найбільш помітних випадків участі європейського виробника озброєнь у масштабній українській операції.

"Україна запустила дев'ять ракет Ruta Block 1, і сім з них влучили в міст. Для місій такого масштабу ви відправляєте щось, що себе зарекомендувало", – сказав він.

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Ruta Block 1 належить до сімейства розробок Ruta, призначених для ураження важливих військових об'єктів. Компанія Destinus позиціонує цю систему як засіб високоточного ураження.

"Розроблена для проведення масштабованих високоточних ударів у тактичній глибині, Ruta Block 1 забезпечує проникнення на малій висоті в середовища, що піддаються діям радіоелектронної боротьби, з метою підтримки операцій з масовим залповим вогнем", – пояснює голландська компанія.

Ruta Block 1 має дальність польоту 300 км, здатна нести корисне навантаження до 150 кг і розвивати максимальну швидкість 800 км/год. Компанія Destinus представила ще дві ракети із сімейства Ruta – Block 2 та Block 3, які оснащені системами штучного інтелекту та мають збільшену дальність польоту – до 1500 км.

Повідомляється, що Ruta Block 1 – єдина ракета в цьому сімействі, вартість якої оптимізована для масованого застосування (залпових пусків), тоді як дві наступні моделі розроблені для поодинокого використання, але мають більшу потужність.

Важливою особливістю застосування цієї ракети по мосту є те, що йдеться про продукцію європейської оборонної промисловості, яка вже отримала практичне застосування під час російсько-української війни.

"Це стало серйозним ударом для президента Володимира Путіна – як у військовому, так і в символічному плані. Компанія Destinus відіграла безпосередню оперативну роль – що є рідкістю для західного виробника – в одному з найзначущих ударів великої дальності за час війни в Україні", - наголосило видання.

Удари по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в ході операції для ударів по Кримському мосту були використані різні засоби ураження, зокрема, Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

На ключовому етапі операції взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину.

Символічно, що Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об’єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні. Для ураження автомобільної частини мосту застосували ракети-дрони "Паляниця". Унаслідок ударів конструкції перекриття обвалилися у воду.

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