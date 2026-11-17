Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні.

Служба безпеки України опублікувала нове відео ураження Кримського мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань, потужні вибухи в районі кріплення металевих арок та подальше руйнування конструкцій.

За повідомленням прес-центру СБУ, операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа". Для ураження автомобільної частини мосту застосували ракети-дрони "Паляниця". Унаслідок ударів конструкції перекриття обвалилися у воду.

У спецслужбі нагадали, що це вже четверта успішна операція проти Кримського мосту, який Росія роками представляла як один із найбільш захищених об'єктів та символ своєї могутності:

Відео дня

"Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об’єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте перекреслила міф про недосяжність та невразливість мосту. Ворог може скільки завгодно вихваляти свою ППО та будувати захисні рубежі, але це не врятує її стратегічні об’єкти від українських спецоперацій".

Удар по Кримському мосту – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в ході операції для ударів по Кримському мосту були використані різні засоби ураження, зокрема, Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

На ключовому етапі операції взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину.

До операції були залучені сотні інженерів та військових для проєктування виробництва, розвідки планування та виконання операції.

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