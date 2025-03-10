Вертольоти були надані наприкінці 2024 року.

Португалія поставила Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma. Допомога була передана в рамках військової підтримки ще наприкінці 2024 року, про що йдеться в документі Міністерства оборони Португалії.

Український портал Defense Express зазначає, що ці вертольоти здатні нести протикорабельні ракети. Попри свій похилий вік (вертольоти були придбані ще у 1969 році), вони все ще залишаються цікавими "пташками".

"SA 330 Puma почали серійно виготовляти ще у 1968 році, а новіші модифікації виробляють і сьогодні. Його максимальна швидкість 257 км/год, дальність польоту близько 580 км, робоча стеля 4800 м. На борт може взяти до 16 військовослужбовців. Вага порожнього SA 330 Puma близько 3500 кг, а максимальна злітна маса 7 тонн", – йдеться у матеріалі.

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Примітно, що саме Португалія стала першою країною, яка застосувала ці вертольоти у боях. Сталося це під час колоніальних війн в Анголі та Мозамбіку. У 2006 Португалія відмовилася від використання SA 330S Puma через перехід на EH101 Merlin, а вже у 2007 році ті вертольоти було виставлено на продаж.

За багаторічний час експлуатації, вертольоти SA 330S Puma неодноразово модернізували. Зокрема, на них встановили радар ORB-31 для виявлення морських цілей. Та найбільш цікавою зміною стала опція встановлення протикорабельних ракет Exocet АМ-39:

"Exocet АМ-39 має напів бронебійну бойову частину маса якої становить 165 кг. Швидкість до 1140 км/год, а дальність ураження до 70 км".

Примітно, що можливість встановлення ракет на ці борти ніколи не була перевірена Португалією на практиці – країна не замовляла ці ракети та вочевидь не проводила їх інтеграцію на борти. Україна теж не отримувала таких ракет, тож перевірити таку можливість також поки не може.

На думку фахівців, SA 330S Puma в Україні будуть виконувати ті ж завдання, що і в Португалії – транспортні та пошуково-рятувальні. При цьому зазначається, що борти можуть бути озброєні бортовими кулеметами калібру 7,62-мм та підвісними автоматичними гарматами калібру 20 мм.

Зброя для України: інші новини

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, яку оплатять відсотками із заморожених російських активів. За словами міністра оборони країни Себастьяна Лекорню, Париж поставить для української армії артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров поінформував, що Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони. Крім того, він обговорив зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом посилення ППО України.

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