Це цивільні транспортно-рятувальні машини, яким знайдеться щзастосування і в армії, і в цивільних відомствах.

Португалія подарувала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 російського виробництва. Остання вантажівка із частиною цього вантажу відбула у п’ятницю, пишуть португальські ЗМІ із посиланням на заяву Міністерства оборони країни.

Зазначається, що у жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Хелена Каррейрас пообіцяла відправити в Україну шість російських пожежних гелікоптерів, які не мали ліцензії на експлуатацію в Португалії, а один з них взагалі вийшов з ладу через аварію.

У листопаді 2023 року, більше ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери все ще перебували у Португалії, а Лісабони казав, що чекає, поки "український партнер вкаже наступні кроки" у цьому процесі.

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"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній Уряд (...) погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським Міністерством оборони", – йдеться в заяві португальского Міноборони, поширеній учора серед місцевих ЗМІ.

Зазначається, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їх поточному стані, тобто без попереднього ремонту.

Ці гелікоптери уряд Португалії придбав у 2006 році.

Чим корисний гелікоптер Ка-32

Ка-32 — це багатоцільовий гелікоптер, розроблений у Радянському Союзі конструкторським бюро Камова. Він створений на основі військового Ка-27 і відомий своєю співвісною схемою розташування гвинтів, що забезпечує високу маневреність і стабільність при польотах.

Ка-32 широко використовується в цивільних цілях, зокрема для пожежогасіння, пошуково-рятувальних операцій, вантажних перевезень і будівництва. Завдяки своїм технічним характеристикам, він має велику популярність у важкодоступних регіонах і в складних погодних умовах.

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