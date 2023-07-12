Володимир Зеленський заявив про потужні домовленості.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Переговори пройшли на полях саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

За його словами, сторони обговорили безпеку для України на шляху до членства в Альянсі.

"Зустріч з паном Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Змістовний початок дня на саміті! Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху до НАТО - розуміння Канади, буде розуміння миру, готуємо важливу перемогу безпеки для України", - йдеться у повідомленні Зеленського в Telegram.

Відео дня

Крім того, прездент України висловив подяку Канаді за посилення українських військових бронетехнікою. Також він повідомив про "потужні домовленості".

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

В ході другого дня саміту Альянсу у Вільнюсі президент України зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, прем'єром Канади Джастіном Трюдо, а також канцлером Німеччини Ллафом Шольцем.

Під час переговорів Зеленський і Шольц домовилися про передачу Україні додаткових установок Patriot і ракет до них. Він також подякував Німеччині за готовність до тривалої, багаторічної підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: