Президент України зустрівся із канцлером Німеччини на полях саміту НАТО.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про надання Україні додаткових пускових установок Patriot та ракет до них. Як повідомив Зеленський, зустріч із Шольцом відбулася на полях саміту НАТО.

"Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору", - наголосив президент.

Він також подякував Німеччині за готовність до тривалої, багатолітньої підтримки України.

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"Тривалі програми підтримки - це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", - підкреслив Зеленський.

Новий пакет допомоги від Німеччини - що ввійде

Раніше про наміри ФРН передати Україні додаткові Patriot писала німецька преса. Зазначалося, що до нового пакету допомоги ввійдуть також: 20 тисяч артилерійських боєприпасів; 40 бойових машин піхоти Marder; 25 бойових танків Leopard 1 A5 тощо.

В урядових колах журналістам газети заявили, що пакет адаптований до поточних потреб України. Це вносить "важливий внесок у зміцнення стійкості України".

Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

Сьогодні у литовському Вільнюсі триває другий день саміту НАТО. Окрім канцлера Німеччини, президент України вже зустрівся із прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком та прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Про результати домовленостей із ними Зеленський поки не повідомив.

Як відомо, під час першого дня саміту лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це не означає пришвидшення шляху України до НАТО, це лише скоротить його.

У НАТО заявили, що запросити Україну до Альянсу зможуть, якщо усі країни дійдуть згоди.

Також 11 липня Україна сформувала коаліцію з підготовки українських пілотів на літаках F-16, підписавши меморандум ще з 11 країнами, які проводитимуть навчання. Йдеться про Данію, Нідерланди, Бельгію, Канаду, Люксембург, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Швецію та Велику Британію.

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