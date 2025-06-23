Хоча офіційно дальність ракети "Сапсан" не розкривається, але є припущення, що вона може досягати кількох сотень кілометрів.

Балістична ракета "Сапсан" малої дальності "зможе здивувати наших ворогів". Таку заяву зробив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтервʼю виданню The Times.

У матеріалі зазначається, що українська ракета "Сапсан", начинена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більше корисного навантаження, ніж американський ATACMS. Журналісти також пишуть, що ракета здатна летіти зі швидкістю, що в п'ять разів вища за швидкість звуку.

Хоча офіційно дальність ракети "Сапсан" не розкривається, але є припущення, що вона може досягати 300 миль (біля 482 км).

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Коли Єрмака запитали про те, чи може "Сапсан" долетіти до Москви, він відповів так:

"Справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо ще багато разів здивувати наших ворогів".

Водночас після натяку на те, що під загрозою атак з боку України після гучної операції "Павутина" перебуває кожен сантиметр російської території, очільник Офісу президента сказав, що "залишить браваду росіянам".

"Ми безумовно вміємо дивувати світ. Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили, а не щоб я про це говорив. Давайте на цьому зупинимося", – додав Андрій Єрмак.

Ракета "Сапсан": що відомо

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що вже відбулися позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан". За його словами, зараз триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк також зауважив, що українська балістика протестована. Наразі питання полягає в масштабуванні виробництва та інвестиціях у нього.

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