Важливими будуть інвестиції Європи у випуск української балістики.

Українська балістична ракета протестована, в даний час питання у масштабуванні її виробництва.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "Фабриці новин". "Активно працюють наші виробники. Питання масштабу і інвестицій. Не хочу занурюватись у деталі… Але балістика напрацьована, протестована. Вона є. Це не так швидко можна зробити, на жаль, зі зрозумілих причин, тому що це все ж таки велике виробництво", - зазначив Подоляк.

Другий момент, на якому він наголосив, це інвестиції у ракетну програму.

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"Важливо, щоб наші європейські партнери, які багато говорять про переформатування безпекового простору в Європі, інвестували швидше і більше в українські виробництва, спільні виробництва, тому що це і є гарантії стримування Росії для Європи. Тобто інвестиції в українське виробництво, в тому числі балістичної ракетної програми, – це суттєві гарантії стримування Росії", - сказав Подоляк.

Балістична ракета Сапсан

Під час крайнього спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський розповів, що раніше вже проведено успішні випробування української балістичної ракети "Сапсан", а зараз в Україні розробляють можливість її масового виробництва.

Перед цим видання LIGA.net опублікувало дані директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака про те, що Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан" влітку 2024 року. За його даними, у травні цього року "Сапсан" була вперше застосована вже у бойових умовах, і теж успішно.

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