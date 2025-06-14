Президент зауважив, що вдалі випробування ракети "Сапсан" пройшли раніше, а зараз розробляють можливість її масового випуску.

Позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, а саме зараз в Україні розробляють можливість її масового виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. "Ми дуже багато сьогодні провели нарад щодо ударів КАБами, дронами, оптоволокно тощо. І також ми проводили наради щодо ракет. Мені сказали, що може бути запитання, тому що з'явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" - це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше", - деталізував Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети.

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"Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - додав глава держави.

Ракети Сапсан

Вчора видання LIGA.net опублікувало дані директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака про те, що Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан". Вони пройшли, за його даними, у липні 2024 року.

У травні цього року "Сапсан" була вперше застосована вже у бойових умовах, і теж успішно, сказав Бадрак. За його даними, ракета знищила російський військовий об'єкт на дистанції близько 300 км.

І тепер, як зауважив Бадрак, ракету запустять у серійне виробництво.

Він повідомив, що український "Сапсан" під час випробувань досяг швидкості у 5,2 махів, або приблизно приблизно 6370 км/год. Для порівняння: американська ATACMS має швидкість приблизно 3 маха, а російський "Іскандер-М" – близько 6 махів.

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