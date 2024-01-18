Міністр оборони країни заявив, що Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна виробить 78 САУ Caesar для України.

Таку заяву він зробив у коментарі виданню Le Parisien. Чиновник наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала шість установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу", – сказав Лекорню.

Крім того, міністр оборони Франції анонсував візит свого українського колеги Рустема Умерова у четвер, 18 січня. Очільники оборонних відомств мають відвідати завод Nexter у Бурже, де і виробляють САУ Caesar.

Зброя для України

У Канаді звернулися до США із проханням якнайшвидше передати Україні оплачену нею систему NASAMS. Гроші за неї сплатили ще рік тому, пишуть ЗМІ. Зазначається, що відправка комплексу затримується через необхідність укладення між урядами США та України угоди про продаж військового обладнання за кордон.

Тим часом Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, 8 бронетранспортерів невказаного типу, безпілотники, термінали супутникового звʼязку та інше обладнання.

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