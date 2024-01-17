Також у планах на найближче майбутнє - передача систем ППО і десятків БМП.

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який зокрема включає боєприпаси та бронетехніку. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

Зазначається, що у новий пакет допомоги увійшли:

боєприпаси для танків Leopard 1;

8 бронетранспортерів не вказаного типу;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;

5 автомобілів для охорони кордону;

1840 бойових шоломів;

500 LED ламп;

3 транспортні засоби не вказаного типу (вантажівки, мікроавтобуси або всюдиходи);

16 автоцистерн Zetros.

Крім того, Німеччина планує надати Україні в найближчому майбутньому наступні військові ресурси:

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20 БМП Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard;

124 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;

660 бойових шоломів;

1500 світлодіодних ламп;

24 автоцистерни Zetros;

20 рефрижераторів Zetros.

Як зазначає прес-служба німецького уряду, більшість із цих поставок – озброєння, придбані безпосередньо у промисловості. З власних запасів Бундесверу передається лише невелика частина того, що наведено у списках.

Західна військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, німецька опозиція винесе передачу ракет Taurus для України на голосування в Бундестазі. Лідер опозиції заявив, що ситуацію в Україні оцінюють "як все більш критичну".

Тим часом Австралія вперто та без жодних додаткових коментарів утилізує вертольоти MRH-90 Taipan, які просила Україна. Аналітики пояснили, чому австралійський уряд вирішив так вчинити.

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