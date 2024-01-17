Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який зокрема включає боєприпаси та бронетехніку. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.
Зазначається, що у новий пакет допомоги увійшли:
- боєприпаси для танків Leopard 1;
- 8 бронетранспортерів не вказаного типу;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
- 50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;
- 5 автомобілів для охорони кордону;
- 1840 бойових шоломів;
- 500 LED ламп;
- 3 транспортні засоби не вказаного типу (вантажівки, мікроавтобуси або всюдиходи);
- 16 автоцистерн Zetros.
Крім того, Німеччина планує надати Україні в найближчому майбутньому наступні військові ресурси:
- 20 БМП Marder;
- 15 самохідних зенітних установок Gepard;
- 124 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;
- 660 бойових шоломів;
- 1500 світлодіодних ламп;
- 24 автоцистерни Zetros;
- 20 рефрижераторів Zetros.
Як зазначає прес-служба німецького уряду, більшість із цих поставок – озброєння, придбані безпосередньо у промисловості. З власних запасів Бундесверу передається лише невелика частина того, що наведено у списках.
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