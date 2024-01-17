Україна отримала додаткові снаряди до Leopard 1 / скриншот

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який зокрема включає боєприпаси та бронетехніку. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

Зазначається, що у новий пакет допомоги увійшли:

  • боєприпаси для танків Leopard 1;
  • 8 бронетранспортерів не вказаного типу;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
  • 50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;
  • 5 автомобілів для охорони кордону;
  • 1840 бойових шоломів;
  • 500 LED ламп;
  • 3 транспортні засоби не вказаного типу (вантажівки, мікроавтобуси або всюдиходи);
  • 16 автоцистерн Zetros.

Крім того, Німеччина планує надати Україні в найближчому майбутньому наступні військові ресурси:

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  • 20 БМП Marder;
  • 15 самохідних зенітних установок Gepard;
  • 124 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;
  • 660 бойових шоломів;
  • 1500 світлодіодних ламп;
  • 24 автоцистерни Zetros;
  • 20 рефрижераторів Zetros.

Як зазначає прес-служба німецького уряду, більшість із цих поставок – озброєння, придбані безпосередньо у промисловості. З власних запасів Бундесверу передається лише невелика частина того, що наведено у списках.

Західна військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, німецька опозиція винесе передачу ракет Taurus для України на голосування в Бундестазі. Лідер опозиції заявив, що ситуацію в Україні оцінюють "як все більш критичну".

Тим часом Австралія вперто та без жодних додаткових коментарів утилізує вертольоти MRH-90 Taipan, які просила Україна. Аналітики пояснили, чому австралійський уряд вирішив так вчинити.

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