Саудівську Аравію замість Patriot прикриватимуть російські ЗРК: у чому причина

У Defense Express зазначають, що нестандартні рішення ухвалені через нестачу ракет до Patriot.

Попри великий парк зенітно-ракетних комплексів Patriot, Саудівську Аравію будуть прикривати єгипетські військові з російськими С-300ВМ або ж німецькими IRIS-T. Про це написав для Defense Express військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт видання Іван Киричевський.

Він зазначає, що ця країна має другий по кількості після США парк зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot, в них є 108 пускових до ЗРК цього типу. Водночас через дефіцит ракет до Patriot Саудівській Аравії довелось ухвалювати нестандартні рішення, щоб забезпечити захист країни.

"І одним із таких рішень виявилось залучення зенітників з Єгипту, які оперують зенітно-ракетними комплексами С-300ВМ "Антей-2500" із заявленою можливістю збивати балістичні цілі, або ж із німецькими ЗРК типу IRIS-T", - зазначає Киричевський.

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За даними видання Defense Arabic, міністр закордонних справ Єгипту Абдель-Аті 9 листопада 2026 року визнав, що військові цієї країни уже кілька місяців знаходяться на території Саудівської Аравії, і виконують там виключно оборонні задачі, зокрема - забезпечення протиповітряної оборони.

Також зазначається, що для забезпечення протиповітряної оборони Саудівської Аравії єгипетські військові крім IRIS-T та C-300ВМ, можуть використовувати також і комплекси "Бук" і "Тор" радянського та російського виробництва.

Defense Express пише, що Єгипет може мати в своєму розпорядженні 18 пускових до С-300ВМ, від шести пускових до IRIS-T, 40 пускових до ЗРК "Бук" кількох модифікацій та орієнтовно 20 комплексів "Тор" кількох модифікацій.

При цьому Саудівська Аравія, як "традиційний" союзник США, буде претендувати на розподіл ракет до ЗРК Patriot.

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна отримує в середньому 12 ракет Patriot на місяць в 2026 році для збиття балістики.

Ще в березні 2026 року Bloomberg писав, що війна між США та Іраном вичерпує світові запаси ракет до Patriot. Згідно з аналізом журналістів, з початку війни Іран запустив понад 2100 ударних дронів та щонайменше 688 балістичних ракет. Через що США та їхні союзники випустили понад 1000 перехоплювачів PAC-3, що спричинило дефіцит постачань у всьому світі та посилило побоювання щодо того, як швидко їх можна буде замінити.

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