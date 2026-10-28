Зеленський розповів, скільки ракет до Patriot Україна отримує на місяць

При цьому зазначив, що це досить незначна частка від потреби.

Надходження ракет для збиття російської балістики це великий виклик, бо Україна отримує в середньому 12 ракет на місяць в 2026 році. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Це питання ширше, ніж просто ракети для Patriot. Йдеться про значний дефіцит NASAMS – вони також входять до пакету, на який ми чекали від Сполучених Штатів, і який оплатили європейці, оскільки це все в межах програми PURL. Частково в межах PURL Сполучені Штати нам надіслали", - розповів він.

За його словами, Україна багато купує у США, Європа оплачує, але в деяких випадках, особливо з Patriot це є "великий виклик".

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"12 ракет на місяць, у середньому – ось, що ми отримуємо в 2026 році", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що щодня веде переговори, деякі країни не хочуть продавати ракети, бо суспільство боїться, що у них нічого не залишиться, адже у них є лише невелика кількість на складах.

"І коли є позитивне рішення з тією чи іншою країною, мені дають 5, 10, 20 або 2 ракети – я дуже вдячний. Я сьогодні живу в таких обставинах, коли постійно – кожен тиждень – треба збирати нові пакети, нові ракети, новий захист. Нам це потрібно щодня – рятувати життя наших людей від "русских" балістичних ракет. Нам потрібне схвалення від Сполучених Штатів. Ось і все", - наголосив президент України.

Зеленський розповів, що в міністра оборони США Піта Гегсета є декі не підписані документи щодо постачання ракет.

"Є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках", - додав він.

Також розповів, що просив президента США Дональда Трампа дати "зимовий пакет". Для захисту України.

"Я сказав йому: "Мені потрібен цей пакет. Будь ласка, затвердьте цей пакет зараз". Я назвав кількість ракет і сказав, що якщо ви мені дасте, то по ніяких НПЗ ми не будемо бити. А він запитав мене, де їх узяти. І я сказав йому, в яких країн це є. А він сказав, що вони докладуть усіх зусиль, але їм потрібні ракети, бо їх у них не дуже багато", - розповів Зеленський.

Ракети для Patriot та NASAMS – останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України раніше зазначав, що Україна протягом майже місяця очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS.

Зазначав, що йде робота на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3.

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