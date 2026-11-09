Ситуація з ракетами Patriot в Україні покращиться лише через рік, – Bloomberg

Європейські запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot перебувають на мінімальному рівні, і їх надзвичайно неохоче передають Україні.

Скорочення або навіть раптове припинення підтримки з боку США не призведе до негайного краху України, однак поставить її в вкрай вразливе становище. Як пише Bloomberg, європейським країнам ще дуже далеко до того, щоб повноцінно замінити можливості США у трьох ключових сферах: протиповітряна оборона, супутниковий зв’язок та розвідка.

"Якщо США повністю припинять допомогу, Україна, на мій погляд, зможе адаптуватися. Але з політичної та стратегічної точок зору це стане вкрай негативним сигналом – сигналом, який додасть впевненості Москві", – вважає Ієн Лессер, експерт брюссельського відділення фонду German Marshall Fund.

Протиповітряна оборона

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, що забезпечують найефективніший захист від балістичних ракет, опинилися в гострому дефіциті з того часу, як Трамп розв’язав свою війну проти Ірану. Нещодавнє схвалення адміністрацією Трампа угоди про продаж Україні ракет на суму 2,1 мільярда доларів не стане швидким вирішенням проблеми, зазначає видання:

Відео дня

"За словами обізнаних джерел, європейські запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot перебувають на мінімальному рівні. При цьому національні збройні сили часто неохоче передають їх Україні, не маючи твердих гарантій з боку США щодо нових поставок".

Ситуація почне покращуватися приблизно через рік, коли Україна отримає ракети-перехоплювачі, замовлені для виробництва в Європі. Очікується, що у 2027–2028 роках Київ отримає 600 ракет PAC-2, вироблених у Німеччині; крім того, наприкінці минулого місяця було оголошено про нову домовленість щодо виробництва ракет PAC-3 у Польщі.

При цьому обіцянка Трампа дозволити виробництво ракет-перехоплювачів на території України поки що не реалізована. Не просунулася й програма розробки недорогих систем протиповітряної оборони, про запуск якої в лютому оголосили п’ять європейських країн із найбільшими оборонними бюджетами.

Військова розвідка

Європі також важко зрівнятися зі США в плані надання розвідданих, необхідних для відстеження переміщень російських військ і виявлення цілей – особливо в тому, що стосується оперативного попередження про підготовлювані повітряні удари в режимі реального часу.

Супутниковий зв’язок

Системи зв’язку Starlink компанії SpaceX залишаються основою для логістики на полі бою та наведення українських безпілотників під час нанесення ударів на середні відстані.

Європейський аналог системи Starlink – проєкт Bromo – поки що не отримав схвалення антимонопольних органів, зіткнувшись із запереченнями з боку профспілок та постачальників.

Крім того, завдяки американським військовим супутникам Україна отримує попередження про російські ракетні удари та дані для цілевказівки. Хоча Європа має власні космічні активи, їхня кількість і можливості недостатні для того, щоб забезпечити потреби Києва в тому ж обсязі.

За час своєї незалежності Україна вивела на орбіту кілька міні-супутників, однак повноцінної космічної програми у країни ніколи не було – у всякому разі, нічого порівнянного зі Starlink або навіть російською системою "Рассвет", зазначає Bloomberg.

Підтримка США

Раніше ЗМІ писали, що після поразки республіканців Україна навряд чи отримає "більш поступливого чи стриманого Трампа". Звільнившись від необхідності знову з’являтися перед виборцями на виборчих дільницях, Трамп може перейти до активної роботи з укладення зовнішньополітичних угод і буде готовий ризикувати.

Тим часом Україна планує створити власну національну систему захищеного зв’язку, яка налічуватиме щонайменше 100 супутників. Однак для її повноцінного функціонування потрібно щонайменше 2–3 роки.

Вас також можуть зацікавити новини: