БПЛА цієї моделі вперше був представлений у травні 2021 року.

Іран, країна-постачальник ударних дронів Росії, представив модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza, повідомляє офіційне агентство новин IRNA.

Військові показали кадри оновленого безпілотника на авіабазі в центральному місті Кашан. Тегеран покладається на цей безпілотник у спробах підвищити свій потенціал у сфері розвідки та спостереження.

Безпілотний бойовий літальний апарат Shahed-149 Gaza, виготовлений Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, вперше був представлений у травні 2021 року. Тепер презентовано його оновлену версію з вищими характеристиками.

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Shahed-149 Gaza - характеристики

Бойовий БПЛА Shahed-149 Gaza має довжину 10,5 метрів та розмах крил 21 метр. Він здатний переміщати до 13 бомб. Крейсерська швидкість – 350 км/год

Нова версія, як повідомляється, удосконалена. Підвищено терміном служби, тривалість польоту (заявлено понад 35 годин) та його дальність (7000 кілометрів за раз).

Західні деталі в дронах Shahed - це треба знати

Упродовж останнього року російські окупанти використовують у війні проти україни дрони-камікадзе Shahed-131/136, закуплені у Ірана.

Після чергової атаки, що відбулася 18 липня, голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото карбюратора двигуна іранського БПЛА, на ньому видно напис, що свідчить про те, що його було виготовлено в Ірландії. Крім цього, за словами голови ОПУ, сотні деталей цих дронів зроблені у країнах Заходу та Азії.

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту максимально обмежити торгівлю з Російською Федерацією, коментуючи це.

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