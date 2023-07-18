Жоден компонент для виробництва зброї не повинен потрапляти в Росію, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував факти виявлення в іранських дронах Shahed, якими Росія атакує українські міста, деталей західного виробництва. Він закликав світову спільноту максимально обмежити торгівлю з Російською Федерацією.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. Зеленський заявив, що Україна використовуватиме як аргумент кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема, ракет і ударних дронів Shahed.

"Кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо. Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору", – наголосив президент.

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Виявлення західних компонентів в ударних дронах

У ніч на 18 липня 2023 року противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото карбюратора двигуна іранського БПЛА, який вночі атакував Миколаїв. На фото видно напис, що його виготовлено в Ірландії. Єрмак додав, що ще сотні деталей зроблені у країнах Заходу та Азії.

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