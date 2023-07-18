Глава Офісу президента Андрій Єрмак показав докази та наголосив на необхідності нових обмежувальних санкцій.

На деталях збитого іранського дрона, запущеного в ніч на 18 липня окупантами по Миколаєву, виявили маркування країн Заходу.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram. Він продемонстрував фото збитого іранського БпЛА, який вночі Росія запустила по Миколаєву. На ньому видно, що на карбюраторі двигуна є напис "Зроблено в Ірландії".

"Карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах", - зазначає Єрмак.

Він додає, що Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але це не може продовжуватися, бо вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду.

"На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА. Якщо у нових "шахідах" та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі - обмежень замало. Компанії-виробники також не може влаштовувати, що їх компоненти присутні у зброї, яка вбиває людей", - наголосив Єрмак.

Він розповів, що з цього приводу відбувається постійний діалог з партнерами.

Єрмак звернув увагу, що в 11-му пакеті санкцій ЄС частина пропозицій України щодо боротьби з реекспортом була врахована, але санкції потрібно посилювати, бо "ціна - життя людей".

Він натякнув, що скоро українці зможуть побачити відповідні "кроки від наших партнерів".

РФ використовує західні деталі у війні з Україною

Як повідомляв УНІАН, за даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, Російська Федерація продовжує отримувати західні компоненти, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, двох модифікаціях балістичних "Іскандерів", а також гіперзвуковому "Кинджалі".

В уламках боєприпасів знаходять компоненти американського, швейцарського, японського та німецького виробництва.

У МЗС ФРН припустили, що частина компонентів могла бути поставлена ще до початку повномасштабного вторгнення.

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