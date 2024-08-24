Судячи з відео, танк бере участь у бойових діях у Донецькій області.

Російські військові продовжують модернізувати "танки-черепахи", щоб захистити вразливу техніку від українських безпілотників. Цього тижня в мережі з'явилося відео нової версії такого танка з несподіваними модифікаціями.

Як пише Business Insider, на відео, яке почало поширюватися в соціальних мережах у четвер, показана досить велика металева конструкція, побудована на танку Т-80. Боки закриті, за винятком передньої частини, де з решіток виступає основна гармата танка.

У відео російські солдати розповідають про адаптацію і про те, як металевий корпус захищає від дронів. При цьому в одному з епізодів один із солдатів показує висувне металеве ліжко, вбудоване в стіну, зазначаючи, що солдати можуть відпочивати між боями.

Business Insider не зміг перевірити деталі відео, включно з часом і місцем зйомки, проте кадри з тією ж конструкцією танка з'явилися у відео Міністерства оборони Росії. І, судячи з відео, танк бере участь у бойових діях у Донецькій області.

Як зазначає видання, цей новий дизайн танка-черепахи, мабуть, є останнім "ноу-хау" російської сторони, яка приварює дивну броню до своїх танків і транспортних засобів для захисту від атак дронів.

"Хоча це може бути ефективним розв'язанням проблеми безпілотників, принаймні в деяких випадках, вона також позбавляє російські танки однієї з переваг, роблячи їх помітнішими і більш обстрілюваними на полі бою", - підкреслюють у BI.

Україна також захищає свою бронетехніку

Раніше повідомлялося, що США відправили в Україну старі моделі танків Abrams, без сучасної броні зі збідненого урану. Видання зазначає: причина в тому, що США, відповідно до вимог політики, знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свої секретні технології.

Водночас ЗСУ знайшли спосіб захистити танки, виготовляючи для них ґратчасту броню, ці нововведення отримали похвалу від численних західних експертів, які відзначають її простоту, але водночас високу ефективність.

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