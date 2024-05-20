У противника поменшало на понад сотню "штиків".

За минулу добу на Оріховському та Херсонському напрямках російські загарбники втратили майже чотири десятки озброєння та техніки, серед них – система залпового вогню "Ураган", 13 гармат, на місиво перетворилися пункти боєпостачання та пересувні пункти управління противника.

Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України оприлюднило відео, на якому зафіксована бойова робота взводу розвідувально-ударних мультироторних систем спеціального призначення. Зокрема, йдеться за бійців 34 Херсонського полку НГУ, які знищили окопи з живою силою противника та місця зберігання боєприпасів.

Загалом, за даними Сил оборони Півдня України, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 108 осіб на Херсонському та Оріховському напрямках. Також ворог втратив 39 одиниць озброєння та військової техніки. Це реактивна система залпового вогню "Ураган", транспортно-заряджаюча машина до РСЗВ "Ураган", 13 гармат, 19 одиниць автобронетехніки, станція радіоелектронної боротьби, камера відеоспостереження, 3 розвідувальні БпЛА. Також знищено 3 польові пункти боєпостачання, станцію управління БпЛА, по два - спостережні пункти та пересувні пункти управління.

Водночас ворог не полишав спроб вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій: на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 3 штурми в районі Старомайорського, на лівобережжі Дніпра (Херсонщина) - 6 штурмів. Зазнавши втрат противник, відійшов на свої вихідні позиції.

Йдеться, що окупанти продовжують аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 241 розвідувального БпЛА. По мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей вони застосували 167 FPV-дронів, 12 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 371 осколковий боєприпас.

Унаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження по Херсону та 18 населених пунктах Херсонщини поранено 8 цивільних осіб, пошкоджено багатоповерхівку, понад два десятки приватних будинків, господарські споруди, об’єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури, гаражі та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, на Дніпропетровщині - Нікопольщину, Мирівську, Марганецьку та Покровську громад - поранена цивільна особа, пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурні об’єкти, п’ятиповерхівку, приватні житлові будинки, господарські споруди.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 8 населених пунктів - поранена цивільна особа, пошкоджено приватні житлові будинки.

Також зазначається, що кораблів ворожого флоту у Чорному та Азовському морях не спостерігається, ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Війна в Україні - ситуація на півдні

18 травня на Оріховському та Херсонському напрямках, завдяки діям підрозділів ЗСУ, поменшало на 111 російських військових, частина - неповоротні втрати.

Крім того, українські захисники уразили 55 одиниць озброєння та військової техніки противника: три реактивні системи залпового вогню "Град", танк, 12 гармат, зенітна установка, три міномети, 22 одиниці автобронетехніки, дві розвідувальні БпЛА, станція радіоелектронної боротьби, два човни, по чотири камери відеоспостереження та аерофотостанції. Також знищено три місця зберігання боєприпасів, три спостережні пункти, вогневу позицію та два трансформатори.

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