Києву передадуть 90 бронемашин, 90 бойових катерів і ручні гранати.

Швеція передасть Україні наступний пакет військової допомоги на суму 7,1 млрд шведських крон (близько 700 мільйонів доларів), він стане найбільшим на сьогоднішній день.

Як пише видання Folkbladet, пакет допомоги Швеції включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння, таке як міни та торпеди;

ряд зенітних систем типу Robot 70;

протитанкові роботи моделі TOW;

гранатомети з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети "Карл Густав";

медичне обладнання;

автомобілі швидкої допомоги.

Також 1 млрд крон піде на закупівлю військової техніки, ще 1 млрд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90.

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"Підтримуючи Україну, ми інвестуємо в нашу безпеку. Якби Росія перемогла, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон на прес-конференції.

Разом з попередніми 14 пакетами Шведська допомога Україні становить майже 30 мільярдів шведських крон (2,9 млрд доларів).

Допомога Україні від Швеції - деталі

Представники Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Агентства оборонних матеріалів Швеції обговорили терміни та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

Відзначається, що переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Клименкова відбулися в рамках реалізації заяви про наміри між президентом України і прем'єр-міністром Швеції про посилену співпрацю у використанні платформи CV-90.

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