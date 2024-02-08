Цей законопроект було запропоновано сенаторам після того, як вони заблокували розгляд угоди про посилення американського кордону, яка також включала і питання України.

Сенат США проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно мінімум 60 голосів.

Зазначимо, що треба памʼятати, що це ще не остаточне рішення. З цього моменту піде процес виставлення на розгляд питання допомоги ($95 млрд) Україні, Ізраїлю та Тайваню у Палаті представників США.

На це відреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Історичне голосування. Глибоко вдячний Сенату за рішучість у захисті наших цінностей та незалежності. Це важливий крок зміцненні нашої спільної боротьби за мир та свободу. Переконаний, що разом ми здатні до великих звершень", - написав він.

Допомога Україні від США - деталі

7 лютого у Сенаті США відбулося голосування щодо подальшого розгляду закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Проте воно виявилося провальним.

Сенатори не змогли набрати необхідної кількості голосів для просування розгляду документу (для цього потрібно 60 голосів). За підсумками голосування стало відомо, що 49 сенаторів проголосували "за", 50 – "проти".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден різко критикував республіканців у Конгресі. Посол України у США Оксана Маркарова заявила, великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/Міграційна реформа) очікувано не підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

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