До прикладу, "Калібрів" у запасах окупантів є 350 одиниць, ще 30-40 нових ракет РФ виготовляє за місяць.

Попри запроваджені Заходом санкції, військово-промисловий комплекс РФ продовжує функціонувати. Зараз Росія здатна виготовляти за місяць від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет. Усі вони можуть використовуватися для терористичних атак по Україні, зокрема – по обʼєктах енергетики.

Такі дані наводить Forbes із посиланням на джерело в одній з розвідних структур. Водночас темпи виробництва дронів Shahed-136 у країні-агресорці становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться у приблизно $100 млн.

За оцінкою видання, темпи виробництва ракет у РФ складають 132-171 одиниць на місяць. І це обходиться Москві у $1,1 млрд. Примітно, що приблизно таку ж кількість ракет окупанти випустили по Україні під час удару 26 серпня.

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Виробництво та запаси балістичних ракет в Росії

Ракети "Іскандер-М", дальність яких становить до 500 км, а бойова частина – 480-700 кг, виготовляються в кількості 30-40 одиниць на місяць. У запасах РФ їх 130.

Щодо північнокорейських балістичних ракет KN-23, то їх РФ отримала біля 60 одиниць. Дальність цієї зброї становить до 690 км та бойова частина – 500 кг у версії до 450 км. У версії з максимальною дальністю польоту вага бойової частини може бути меншою.

Крім того, в запасах РФ є 55 ракет "Кинджал", дальність яких становить 1500-2000 км. Зараз ворог може виготовляти 2-6 таких ракет на місяць.

Виробництво та запаси крилатих ракет в Росії

Ракети Х-101 з дальністю 2500-2800 км та 450 кг бойової частини РФ накопичила в кількості 190 одиниць. До того ж, ворог виготовляє по 40-50 нових ракет на місяць.

"Калібрів" у запасах окупантів є 350 одиниць. Ще 30-40 нових ракет РФ виготовляє за місяць. Дальність цих ракет становить 1500-2000 км, а бойова частина – 450 кг.

Водночас ракет "Іскандер-К в запасах ворога 180, ще 10-15 одиниць виготовляється протягом місяця. Дальність "Іскандер-К" – 2500 км, а бойова частина – 450 кг.

Надзвукових ракет "Онікс", які можуть розвивати швидкість понад 2400 км/год, РФ накопичила 500 одиниць. На додачу 10 таких ракет ворог виготовляє за місяць.

Крім того, у 2024 році в планах виробництва числяться 224 ракети Х-32.

Що стосується дронів типу "Шахед", то зараз у запасах РФ є 200 одиниць. Нові ударні БПЛА окупанти виробляють у кількості від 500 одиниць на місяць.

Видання також проілюструвало ці дані інфографікою:

Виробництво зброї в Росії

Росія почала серійно виробляти свій перший важкий морський дрон. "‎Визир"‎ нібито здатен працювати під керівництвом штучного інтелекту. Заявлено, що він здатен розвивати швидкість до 45 км/год, а його дальність дії становить до 270 миль (близько 500 км).

Раніше видання Reuters писало, що Росія виробляє дрон-камікадзе великої дальності "Гарпия-А1" з китайським двигуном.

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