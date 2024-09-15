Ймовірно, співпраця Ірану та Росії зараз на рівні, небаченому раніше.

Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.

Як пише The Telegraph, на саміті у Вашингтоні британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден обговорили загрозу від посилення військової співпраці з боку двох найбільших противників Заходу.

Це сталося через кілька днів після того, як стало відомо, що Іран накопичив "значну кількість" збагаченого урану для виготовлення ядерної бомби.

Відео дня

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен під час своєї поїздки до Лондона попередив, що своєю діяльністю дві країни створюють "ще більшу небезпеку" у світі .

"Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, до яких прагне Іран, - це вулиця з двостороннім рухом - включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", - сказав Блінкен.

Хоча Великобританія, Франція та Німеччина попереджали, що Тегеран збільшив запаси урану, неясно, чи є у нього можливості для створення ядерної зброї.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року її співпраця з Іраном поглибилася до рівня, якому раніше не було рівних. Їхнє військово-технічне співробітництво продовжує посилюватися, і Іран став ключовим чинником повітряної та наземної кампанії Росії в Україні.

Стармер та Байден обговорили загрозу з боку Ірану, який зараз постачає Росії ракети малої дальності в обмін на технічну підтримку. Однією з тем розмови була потенційна підтримка Москвою програми ядерної зброї Тегерана.

Ядерна програма Ірану

Раніше УНІАН писав, що США не хочуть, щоб Європа заважала Ірану у ядерній програмі. Сполучені Штати Америки виступають проти спроб Великої Британії і Франції засудити Іран на засіданні Ради держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії.

Ядерна зброя колись була визнана неісламською верховним лідером Ірану. Але багато чого змінилося з 1990-х років, і хоча аятола Алі Хаменеї все ще очолює режим, ядерна зброя вже перестала бути табу.

Вас також можуть зацікавити новини: