Загалом до чеської ініціативи долучилися 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада.

Учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в рамках якої планують передати мільйон боєприпасів. Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Повідомляється, що спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для калібру 155 мм і 300 тисяч для 122 мм. Однак чеські чиновники знайшли ще 200 тисяч снарядів.

За даними видання, снаряди, ймовірно, надійдуть із Південної Кореї, Туреччини і, можливо, Південної Африки. Стверджується, що Україна може отримати перші партії боєприпасів не в червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.

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Зазначається, що до чеської ініціативи долучилися 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща і Канада.

Боєприпаси для України - ініціатива Чехії

27 березня уряд Чехії схвалив подальший внесок країни в ініціативу із закупівлі боєприпасів для підтримки України, атакованої Росією, з країн, що не входять до ЄС.

Також відомо, що Польща допоможе з доставкою в Україну снарядів, закуплених за ініціативою Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

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