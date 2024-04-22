Він зауважив, що багато країн приєдналися до чеської ініціативи з пошуку боєприпасів.

Перші поставки снарядів для України, придбаних в рамках оголошеної Чехією ініціативи, очікуються вже наприкінці травня – початку червня. Таку заяву зробив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми не повинні забувати про брак боєприпасів 155-го калібру і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси", – наголосив він.

За словами Борреля, питання постачання Україні більшої кількоасті артилерійських снарядів калібру 155 мм та систем протиповітряної оборони залишається найважливішою метою для представників ЄС.

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У вівторок, 23 квітня, Сенат США розгляне схвалений Палатою представників законопроект про допомогу Україні на 61 млрд доларів. У ЗМІ пишуть, що він може бути підписаний протягом кількох днів. ВВС припустило, що Штати можуть відправити Україні HIMARS, ATACMS і не тільки.

Також українську ППО посилить Швеція. Країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба і розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.

"Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriot", – сказав шведський міністр оборони Пол Йонсон.

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