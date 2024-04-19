Словаки хочуть взяти участь у чеські снарядній ініціативі в обхід свого уряду.

У Словаччині місцеві активісти оголосили збір коштів на чеську ініціативу закупівлі снарядів для України, попри позицію чинного уряду Роберта Фіцо.

Як повідомляє сайт організаторів, за чотири дні, відколи почалася ця кампанія, свої внески зробили вже понад 35 тисяч донорів. У середньому словаки жертвували приблизно по 64 євро, тож на момент цієї публікації загалом вже зібрано понад 2,15 мільйона євро. Організатори запевняють, що збір коштів буде безстроковим.

Організатори не приховують, що цим збором вони прагнуть не лише безпосередньо допомогти Україні, але й засвідчити, що більшість словаків не згодні зі зміною загального курсу країни – відмовою від підтримки України та зближенням із Москвою.

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"Багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду [Роберта Фіцо] на Росію. Саме тому люди роблять свій внесок", – пояснила Reuters співорганізатор збору коштів Зузана Іжакова.

Війна в Україні: позиція словацького уряду

Як писав УНІАН, до осені 2023 року невелика Словаччина була одним з важливих постачальників зброї для України. Зокрема вона першою серед партнерів передала Україні систему ППО С-300 ще у квітні 2022 року. Рік потому Словаччина передала Україні всі свої Міг-29.

Однак минулої осені на парламентських виборах у Словаччині перемогу здобула партія правого популіста Роберта Фіцо, відомого своєю антиукраїнською та проросійською політикою. Він одразу припинив будь-яку військову допомогу Україні.

У березні 2024 року новий голова МЗС Словаччини зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який від початку повномасштабного вторгнення в Україну став парією в європейському дипломатичному світі.

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