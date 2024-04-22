Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба і зараз розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО. Як повідомляє 24 Канал, про це Пол Йонсон заявив після прибуття на засідання міністрів закордонних справ та оборони у Люксембурзі.

Йонсон зазначив, що Україна потребує більше артилерійських снарядів, а також нових систем для захисту неба. За його словами, Швеція зараз планує підтримати німецьку ініціативу переважно фінансово, але розглядає можливість передачі ЗРК.

"Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriot", - сказав він.

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Водночас міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив про роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії. Швеція виступає за запровадження нових обмежень, які вплинуть на російську економіку.

"Ми подбаємо про те, щоб включити як заборону на імпорт скрапленого природного газу, так і заходи щодо обмеження російського тіньового флоту", – сказав Більстрем.

Що таке RBS 70

RBS 70 - це переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), розроблений шведською компанією Saab Bofors Dynamics. Він призначений для забезпечення протиповітряної оборони малої дальності проти вертольотів, літаків та інших цілей на відстані до 8 кілометрів. Система складається з ракетної установки, прицільної системи та ракети, оснащеної інфрачервоною системою самонаведення для супроводу та ураження цілей. Його ключова перевага – можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ.

ППО для України: що відомо

Напередодні секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони. Раніше нові комплекси вже пообіцяла передати Німеччина - очікується одна батарея "Patriot" та система IRIS-T.

За інформацією Financial Times, союзники по ЄС та НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем ППО.

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