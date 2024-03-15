Планується до кінця 2025 року збільшити потужність виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів на рік.

Європейська комісія направила 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP). Як йдеться у повідомленні на сайті ЄК, це дозволить європейській оборонній промисловості до кінця 2025 року збільшити потужність виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів на рік.

Зазначається, що ЄК вибрала 31 проект, щоб допомогти європейській промисловості збільшити виробництво боєприпасів. Відібрані проекти охоплюють п’ять сфер: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети та сертифікація випробувань і відновлення. Проекти профінансують на 513 млн євро з бюджетів ЄС і Норвегії.

Зазначається, що програма ASAP зосереджується на пороху і вибухових речовинах, які є вузькими місцями для виробництва боєприпасів, і виділить на них приблизно три чверті коштів. Програма підтримуватиме проекти, які збільшать річну потужність виробництва більш ніж на 10 000 тонн порохуу та більш ніж на 4 300 тонн вибухових речовин. З цією метою Союз інвестує 248 мільйонів євро у потужності з виробництва пороху та 124 мільйони євро у потужності з виробництва вибухових речовин.

Відео дня

Очікується, що грантові угоди з відібраними заявниками будуть підписані у травні 2024 року.

Комісія також запустила Робочу програму для інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), щоб стимулювати держави-члени до спільного закупівлі оборонних можливостей.

Із загальним бюджетом у 310 мільйонів євро робоча програма EDIRPA підтримуватиме спільні закупівлі у трьох сферах: 1) боєприпаси (наприклад, стрілецька зброя, артилерійські боєприпаси, міномети, ракети), 2) протиповітряна та протиракетна оборона та 3) платформи та заміна застарілих систем (наприклад, танків, бронетехніки, систем підтримки, солдатських систем, безпілотників). Кінцевий термін подання пропозицій – 25 липня 2024 року.

Також ЄК ухвалила четверту річну робочу програму Європейського оборонного фонду (EDF) і оголосила відповідні конкурси пропозицій, виділяючи на це додатково 1,1 мільярда євро, включаючи 225 мільйонів євро на підтримку інновацій та оборонних стартапів.

Снаряди для України

Нагадаємо, держави-члени Євросоюзу на початку минулого року домовилися, що до березня 2024-го спільними зусиллями передадуть українській державі мільйон артилерійських боєприпасів. Та до кінця року ЄС спромігся передати україні лише 300 тисяч снарядів.

У лютому президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обіцяний мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, які раніше Європейський Союз планував передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

Вас також можуть зацікавити новини: