Наразі в Євросоюзі не говорять, коли виготовлені снаряди будуть доставлені в Україну.

В ЄС обіцяють до весни виготовити один мільйон артилерійських снарядів для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, оборонної промисловості та космосу Йоханна Бернсель і речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано. Зокрема, як сказала Бернсель, в Єврокомісії впевнені, що річні виробничі потужності європейської оборонної промисловості досягнуть поставленої мети щодо виробництва одного мільйона снарядів.

"Щодо артилерійських снарядів, у нас незабаром будуть потужності для виробництва одного мільйона, і ми досягнемо мети до весни, як це було визначено, коли ми схвалили рішення минулого літа", - сказала Бернсель.

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При цьому, вона не повідомляє точних дат, коли ці снаряди будуть доставлені в Україну. "Я не маю зараз оновлених даних стосовно того, на якій стадій перебувають країни-члени у цих поставках", - відзначила Бернсель.

Водночас, як сказав Стано, на кінець 2023-го року в Україну було доставлено понад 300 тисячі снарядів для установок наземного базування і 3 тис. 300 ракет з наявних запасів. "Ми маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, стосовно яких вже були розміщені замовлення станом на кінець грудня, але це число збільшується відповідно до чинних контрактів", - відзначив Стано.

За його словами, на стадії виконання перебуває більше поставок снарядів і виконується більше контрактів, бо йдеться про спільні закупівлі. Зокрема, вже виконується понад 20 рамкових контрактів щодо надання Україні щонайменше 180 тис. снарядів.

За його словами, ці цифри збільшуватимуться у наступні тижні. Як підкреслив Стано, надання Україні одного мільйону снарядів - це політична мета.

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Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомляє, що Україна хоче бачити чіткі контракти з термінами постачання обіцяного країнами Європейського Союзу мільйона артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Нагадаємо, держави-члени Євросоюзу на початку минулого року домовилися, що до березня 2024-го спільними зусиллями передадуть українській державі мільйон артилерійських боєприпасів.

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