В Євросоюзі нарощують потужності і збільшують виробництво снарядів.

Обіцяний мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, які раніше Європейський Союз планував передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року. Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на прес-конференції у Києві.

"Оскільки Росія посилює її зловісні атаки на вашу країну, ми також подвоюємо нашу військову підтримку", - сказала фон дер Ляєн.

Зокрема, Євросоюз вже виділив на військову підтримку 28 млрд євро. "Ми працюємо над створенням Фонду допомоги України. Це залучить ще 5 млрд євро для спільних європейських закупівель озброєння, якого ви потребуєте", - сказала фон дер Ляєн.

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Водночас, президент ЄК сказала, що європейська оборонна промисловість паралельно нарощує потужності і збільшує виробництво снарядів на 40%.

"Ми вже доставили більше половини мільйона снарядів і ми досягнемо позначки у понад 1 мільйон снарядів до кінця року", - наголосила фон дер Ляєн.

Також вона додала, що Євросоюз продовжує здійснювати підготовку українських солдат. До цього літа загальна чисельність підготовлених солдат з України має сягнути 60 тисяч.

Мільйон снарядів від ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, 31 січня віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що до березня ЄС виконає лише на 52% обіцянку з надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів. За словами Борреля, починаючи з березня 2023 року, Україні було надано 330 тис снарядів. До березня 2024 року Україна має отримати ще 200 тисяч снарядів.

Пізніше Боррель визнав, що ЄС не виконує власні плани поставок Україні артилерійських снарядів не тому, що не вистачає виробничих потужностей, а тому що значана частина вироблених снарядів йде на експорт в інші країни.

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