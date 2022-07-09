Фактичні поставки зброї Україні зменшилися в порівнянні з попередніми місяцями.

Згідно з моніторингом Кільського Інституту світової економіки, Польща - лідер з постачання обіцяного Україні озброєння.

Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

Дослідники Кільського Інституту світової економіки (IfW) з'ясували, що обороти поставок зброї Україні знижуються. З 8 червня до 1 липня зобов'язань з постачання особливо не додалося, фактичні поставки також зменшилися в порівнянні з попередніми місяцями.

В цілому країни Заходу пообіцяли допомоги на суму 80,7 млрд євро. Польща - лідер в області виконання своїх обіцянок. В Україну прибуло 100% обіцяної Польщею зброї. Країна поставила озброєння на 1,8 мільярда євро, більше надали тільки США.

Від Великобританії прибуло майже 90,7% зброї на 1,12 млрд євро. Канада поки надала Україні 82,5%.

Серед країн, які поставили всі 100% допомоги: Латвія, Франція, Італія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, Словенія, Австрія, Болгарія.

Від 98 до 58% поставили (в порядку убування): Естонія, Норвегія, Чехія, Нідерланди, Литва, Словаччина, Іспанія, Швеція, Данія, Австралія.

Сполучені Штати Америки тим часом поставили тільки 38,4% обіцяного озброєння. Німеччина також сильно відстає: країна обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

За Німеччиною йде Нова Зеландія, яка поставила 31% з обіцяного і Греція з 5,8%. У самому кінці списку знаходяться Південна Корея, Португалія, Румунія і Хорватія, які надали 0% з обіцяного.

Як писав УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на критику через низьку інтенсивність поставок зброї Україні, заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це робить влада США.

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