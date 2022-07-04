Глава уряду Німеччини пояснив, чому його країна допомагає українській державі не так інтенсивно, як США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні, яка воює з Росією, з такою ж інтенсивністю, як це робить влада США.

Необхідно зрозуміти, що існує різниця між Німеччиною і такою державою, як Штати - американська влада багато витрачає на оборону, багато інвестує в це, і тому володіє великими запасами озброєння, розповів канцлер під час інтерв'ю CBS.

Шольц, відповідаючи на критику своїх дій у цій сфері, заявив: "Можна знайти дуже багато критиків, які "розбираються" в цих питаннях, які тільки вчора пошукали інформацію в Google і тепер вважають, що знають абсолютно все".

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення на українську територію і почали бомбити військові, а також цивільні об'єкти. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка країн Заходу, зокрема, Німеччина і США вирішили підтримати Україну і виділили нашій країні озброєння.

Берлін не раз критикували за те, що він недостатньо підтримує українську сторону.

На початку липня Олаф Шольц сказав, що влада Німеччини обговорює з союзниками гарантії безпеки для нашої країни після закінчення повномасштабного протистояння.

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