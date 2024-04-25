Артилерійські снаряди належать до небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється урядом США, а не закуповується у приватних підрядників.

Після ухвалення плану допомоги Україні США зможуть потроїти щомісячне виробництво 155-мм снарядів, заявив заступник начальника штабу армії США.

"До наступного літа ми досягнемо 100 000 пострілів", - заявив генерал-лейтенант Джеймс Мінгус на заході, організованому Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), пише видання Defense One.

Ці снаряди належать до числа небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється урядом США, а не закуповується у приватних підрядників.

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За словами Мінгуса, це більш ніж утричі більше, ніж 30 000 снарядів, які, як очікують, виготовлять заводи служби цього місяця, і це буде шестиразове збільшення відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

Представники армії заявили, що досягнення мети в 100 000 раундів залежить від 3,1 мільярда доларів, запитаних у попередній версії проекту щодо України.

Служба розширює виробничі потужності та планує відкрити нові в Арканзасі, Канзасі та Техасі, повідомив минулого року керівник закупівель армії Дуг Буш.

Старяди для України - деталі

Рустем Умеров, міністр оборони України, пояснив у лютому, що Україна випускала близько 2000 снарядів на день, а Росія - утричі більше. Україна використовує суміш 155-мм і 105-мм снарядів НАТО, а також 152-мм і 122-мм снаряди радянської розробки.

Нещодавно прем'єр Чехії Петр Фіала оголосив, що вони вже уклали контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України, триває робота над отриманням ще 300 тисяч.

ЗМІ повідомляли, що найбільший внесок у цю ініціативу планує зробити Німеччина. Йдеться про надання 576 мільйонів євро за 180 тисяч артилерійських снарядів.

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