Аналітики кажуть, що не треба мислити категоріями "поразка або перемога".

У Білому Домі не вірять, що 60-мільярдної програми військової допомоги Україні вистачить, щоб здобути остаточну перемогу у війні. Про це пише Politico із посиланням на посадовців адміністрації Джо Байдена, які говорили на умовах анонімності.

Співрозмовники видання зазначають, що Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, тож Україні знадобиться багато ресурсів, щоб відкотити назад місяці й роки територіальних втрат.

"Найближча мета — зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити ситуацію на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", – сказав один зі співрозмовників.

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Депутати Конгресу також висловлюють занепокоєння щодо того, чи може додаткова кількість зброї, наданої США, призвести до перемоги України над Росією. "Це питання", — сказав старший помічник Демократичної партії Сенату.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі натякнув у вівторок, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його виробити.

"Ми зможемо продовжувати розмови з українцями про те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати [майбутні] пакети для задоволення цих потреб", — сказав він журналістам.

Втім, демократи та республіканці вважають, що майбутнє України набагато більше залежить від того, яка саме зброя буде надана Україні, аніж від підсумкової суми в доларах.

Багато аналітиків конфлікту наполягають на тому, що дихотомія "виграти чи не програти" є надуманою. Про транш допомоги слід судити за тим, чи покращує він бойові та переговорні позиції України проти Росії, заявив Семюель Чарап з аналітичного центру RAND Corporation.

"Важливо, що це може зменшити російський оптимізм щодо довгострокової гри і, таким чином, зробити Москву більш схильною до компромісу. Ми говоримо про спектр більш або менш сприятливих умов для ендшпілю. Це дає українцям важливу перевагу для покращення цих умов", — зауважив аналітик.

Військова допомога Україні від США

Як писав УНІАН, цього тижня закінчилася епопея з ухваленням нової великої програми американської допомоги Україні. Після шести з лишком місяців блокування Конгрес США схвалив 60-мільярдну програму допомоги, а Джо Байден затвердив її своїм підписом.

Одразу після цього було повідомлено про виділення першої партії озброєнь загальною вартістю в 1 мільярд доларів. До неї зокрема увійшли вкрай потрібні Україні снаряди до артилерії та системи протиповітряної оборони.

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