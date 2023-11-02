Новий пакет не включатиме додаткові ракети ATACMS.

У п’ятницю, 3 листопада 2023 року, Сполучені Штати Америки планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, засоби для протидії безпілотникам і боєприпаси.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву двох американських чиновників. Очікується, що новий пакет не включатиме додаткові ракети ATACMS.

"Високопоставлені республіканці в Конгресі закликали президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, незважаючи на те, що деякі законодавці-консерватори виступають проти збільшення допомоги. Цей пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на суму близько 300 мільйонів доларів. (...) Кошти на ці боєприпаси надходять із програми сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати зброю із запасів зброї в США", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що на решту суми – 125 мільйонів – будуть надані такі засоби:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

артилерія калібру 105 і 155 міліметрів,

протитанкові системи TOW,

протипіхотні міни Claymore.

Також чиновники США повідомляють, що буде надана стрілецька зброя та десяток вантажівок.

Військова допомога Україні від США

У жовтні США надали Україні новий пакет допомоги для боротьби з російською агресією на 200 мільйонів доларів. У Пентагоні повідомили, що до нього увійшли, зокрема, ракети протиповітряної оборони AIM-9M, обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS), додаткові боєприпаси для HIMARS та інше обладання.

22 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, про надання Україні 128 мільйонів доларів на нову безпекову допомогу. Також він анонсував виділення 197 мільйонів доларів на озброєння та обладнання в рамках раніше дозволених передач. Зокрема, до нового пакету увійшли додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони.

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