Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів на нову безпекову допомогу, а також 197 мільйонів доларів на озброєння та обладнання в рамках раніше дозволених передач.

Пакет включає додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, "щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних нападів з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на критично важливу інфраструктуру України", - пише CNN.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та засоби протитанкової боротьби, а також касетні боєприпаси, які ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ", – додав Блінкен.

Відео дня

На сайті Пентагону сказано, що Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.

"Цей пакет включає додаткові можливості для зміцнення протиповітряної оборони України, оскільки вона стикається з жорстокими повітряними нападами з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб задовольнити критичні потреби України та допомогти Україні протистояти загарбницькій війні Росії, яка триває", - сказано у повідомленні.

Можливості в цьому пакеті, оціненому в 325 мільйонів доларів США, включають:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 для протидії безпілотним літальним системам;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Військова допомога від США - деталі

США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS. Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15"), що відбулося на авіабазі у Німеччині.

Загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Як пише The Washington Post, ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд. Зазначається, що $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.

Вас також можуть зацікавити новини: