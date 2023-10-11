Пакет допомоги США став 48-им за рахунком з серпня 2021 року, який надається Україні з американських запасів.

Міністерство оборони США деталізувало зміст останнього пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, в новий пакет допомоги увійшли:

ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

додаткові боєприпаси для HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби радіоелектронної боротьби;

ракети для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4;

стрілецька зброя і більше 16 мільйонів патронів до неї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

запчастини, навчальні боєприпаси, техобслуговування та інше польове обладнання.

Пакет допомоги США став 48-им за рахунком з серпня 2021 року, який надається Україні з американських запасів, що означає його оперативне відправлення.

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"Цей пакет допомоги з безпеки є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу на тлі російської агресії", - зазначено в повідомленні.

Допомога Україні від США

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що США виділяють 200 мільйонів доларів на новий пакет допомоги з безпеки для України.

Про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувалось в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосять про новітній пакет безпеки для України на суму 200 мільйонів доларів", - підкреслив Остін.

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