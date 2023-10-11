Міністерство оборони США деталізувало зміст останнього пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.
Як повідомляється на сайті Пентагону, в новий пакет допомоги увійшли:
- ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
- обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- додаткові боєприпаси для HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- ракети для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4;
- стрілецька зброя і більше 16 мільйонів патронів до неї;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- запчастини, навчальні боєприпаси, техобслуговування та інше польове обладнання.
Пакет допомоги США став 48-им за рахунком з серпня 2021 року, який надається Україні з американських запасів, що означає його оперативне відправлення.
"Цей пакет допомоги з безпеки є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу на тлі російської агресії", - зазначено в повідомленні.
Допомога Україні від США
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що США виділяють 200 мільйонів доларів на новий пакет допомоги з безпеки для України.
Про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувалось в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
"Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосять про новітній пакет безпеки для України на суму 200 мільйонів доларів", - підкреслив Остін.