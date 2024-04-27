Очікується, що термін служби попередньої версії цього літака - E-4B закінчиться на початку 2030-х років.

ВПС США уклали контракт вартістю 13 мільярдів доларів з компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника літака E-4B, відомого як "літак Судного дня" через його здатність вижити в ядерній війні.

Як пише Reuters, проєкт Survivable Airborne Operations Center (SAOC) покликаний замінити застарілий літак 1970-х років, термін служби якого закінчиться на початку 2030-х років.

Роботи зі створення літака проводитимуться в штатах Колорадо, Невада й Огайо, а їхнє завершення очікується 2036 року.

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Зазначається, що для задоволення оперативних вимог система озброєння складатиметься з комерційного похідного реактивного літака, вдосконаленого і модифікованого відповідно до військових вимог.

Літак судного дня - що про нього відомо

Сьогодні "літак Судного дня" у США - це E-4B Nightwatch. Хоча зазвичай його використовують для перевезення міністра оборони США, цей літак розроблено як мобільний командний пункт, здатний витримати ядерні вибухи та електромагнітний вплив, що дасть змогу американським лідерам доправляти накази військовим у разі надзвичайної ситуації.

E-4B також здатний дозаправлятися в повітрі й оснащений конференц-залами та кімнатами для брифінгів, а також сучасним обладнанням зв'язку.

Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, причому щонайменше один із них постійно перебуває в бойовій готовності.

Раніше ВПС США виключили компанію Boeing з конкурсу на розробку наступника E-4B Nightwatch.

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