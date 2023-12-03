Вони здатні слугувати мобільним командним пунктом в умовах ядерної війни.

Військово-повітряні сили США створять новий авіаційний парк для ядерної війни. Йдеться про так звані "Літаки Судного дня".

Як повідомляє агентство Reuters, ці літаки здатні захистити екіпаж і пасажирів від вибуху атомної бомби. Корпорацію Boeing виключили з конкурсу, тож контракт може дістатися компанії Sierra Nevada Corp.

Американські ВПС планують укласти контракт на будівництво нових "Літаків Судного дня" в 2024 році. Втім, у Пентагоні не коментують, чи отримали пропозиції від інших компаній.

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Сьогодні "Літаком Судного дня" в США є E-4B Nightwatch. Термін його експлуатації спливає у 2030 році.

На розробку авіапарку "судного дня" планують витратити 889 мільйонів доларів у 2024 фінансовому році. Ще близько 8,3 мільярда доларів виділять на програму до 2028 року.

Наразі борт E-4B Nightwatch використовують для перевезення міністра оборони США. Його спроектовано як мобільний командний пункт. Літак здатен протистояти ядерним вибухам та електромагнітним впливам. У США на озброєнні стоять чотири літаки E-4B, але лише один із яких постійно перебуває у бойовій готовності.

E-4B можуть перебувати в небі цілий тиждень за умови повітряної дозаправки. Все обладнання на борту захищене від уражаючих факторів ядерного вибуху. На борту можуть оодночасно перебувати до сотні осіб.

Загроза ядерної війни

Як раніше повідомляв УНІАН, офіційні особи Росії неодноразово говорили про готовність використовувати "всі засоби", якщо їхній країні загрожуватиме небезпека, а пропагандисти закликали використати ядерну зброю.

На початку серпня впливовий американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що якщо росіяни застосують ядерну зброю в Україні, то це вважатиметься нападом на НАТО. Він зауважив, що хоча Україна й не входить поки до Альянсу, вона все ж межує з ним.

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