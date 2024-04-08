Видання описало, як би розгорталися події, якби КНДР застосувала ядерну зброю.

Ядерна війна починається з проблиску на екрані радара. На годиннику 4:03 ранку, і в полі за 20 миль від столиці Північної Кореї Пхеньяна величезна хмара вогню вибухає всього в декількох метрах від землі, коли запускається найпотужніша міжконтинентальна балістична ракета (МБР) країни, відома як "Монстр".

Так починається детальний опис подій, з якими б зіткнулося людство в разі застосування ядерної зброї Північною Кореєю. Видання Mail Online із посиланням нещодавно розсекречені документи розповіло, як би виглядав справжній Армагеддон.

1-5 секунд після запуску

Відео дня

Ракета не прямує в космос, як це було б для запуску супутника, або в бік Японського моря, як це зазвичай буває під час випробувань. Це провокаційне випробування чи ядерний удар? Велика всесвітня мережа американських розвідувальних служб, засобів спостереження та розвідки починає видавати інформацію.

У Колорадо бойові пілоти біжать до винищувачів, які чекають на злітному полі, готові піднятися в повітря.

15 секунд після запуску

Ракета пройшла досить далеко, щоб супутникові датчики могли точніше визначити її траєкторію. Перспективи катастрофічні: "Монстр" прямує до континентальної частини США.

2 хвилини після запуску

Під Пентагоном, у бункері ядерного командування, працюють міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Коли наземні радари надають вторинне підтвердження того, що ракета прямує до східного узбережжя Штатів, на перший план виходить небезпечна стратегія ядерної війни: запуск за попередженням.

Це означає, що як тільки їх системи раннього попередження попередять про атаку, що насувається, США не будуть чекати, щоб фізично поглинути ядерний удар, перш ніж почати контратаку.

3 хвилини після запуску

Треба повідомити президента. Він перебуває в їдальні Білого дому і читає свої брифінгові документи. До кімнати вбігає радник з національної безпеки з телефоном у руках. З бункера під Пентагоном, міністр оборони повідомляє, що президент Північної Кореї запустив атакуючу ракету по США.

Президент навіть не підозрює, що як тільки його поінформують про те, що відбувається, він матиме лише шість хвилин, щоб вирішити, яку ядерну зброю запустити у відповідь. Цивілізація може зникнути протягом кількох годин.

9 хвилин після запуску

На станції Clear Space Force на Алясці радіолокатор далекого розрізнення вперше бачить ракету, коли вона підіймається над горизонтом. Військовослужбовець ВВС бере червоний телефон перед нею і повідомляє: "Підтверджено, звіт про пуск вірний. Кількість об'єктів дорівнює одному".

Тепер починається спроба перехоплення – подвиг, "схожий на постріл кулею в кулю ". Але дев'ять із 20 випробувань перехоплювача виявилися невдалими. Це означає, що ймовірність того, що "Монстр" буде збитий до того, як він досягне своєї цілі, становить лише 55 відсотків. Звичайно, перехоплення не вдається.

10 хвилин після запуску

Президента США перемістили в бункер під східним крилом Білого дому, який був побудований, щоб сховати президента Рузвельта під час Другої світової війни. Він запитує міністра оборони та голову Об’єднаного комітету начальників штабів, що йому робити. Його закликають порадитися з Китаєм та Росією.

Міністр оборони закликає бути обережними, висловлюючи те, чого всі бояться, але ніхто інший не наважується сказати: "Розпочати зараз майже гарантує ширшу війну".

Президента США евакуюють з Білого дому.

16 хвилин після запуску

Супутникові датчики зафіксували вихлоп на балістичній ракеті підводного човна, яка пробила поверхню Тихого океану за 350 миль від узбережжя Каліфорнії. Вона може вразити ціль на території США навіть швидше, ніж МБР. Ніхто не може сказати, кому належить ця ракета чи підводний човен, з якого її запустили, але всі припускають, що це Північна Корея.

У момент глибокого усвідомлення офіцери центрів управління по всій країні визнають цю ситуацію: це початок кінця світу. Стримування не вдалося. Відбувається ядерна війна.

21 хвилина після запуску

Ракета з підводного човна мчить до електростанції Diablo Canyon, об’єкта площею 750 акрів на висоті 85 футів над Тихим океаном. Diablo – єдина атомна електростанція в Каліфорнії, яка досі залишається активною. Коли ядерна зброя вибухає в повітрі, радіація, викинута в атмосферу, з часом розсіюється.

Атака ядерного реактора ракетою з ядерною зброєю – це зовсім інше. Це майже гарантує розплавлення активної зони реактора, що призведе до ядерної катастрофи, і триватиме вона тисячі років.

Це порушує Женевські конвенції та правила, які визначають, що можна робити під час війни. Але, як світ скоро дізнається, у ядерній війні немає правил.

Відомий інсайдерам як "Сценарій диявола" – найгірший із найгірших сценаріїв – здійснився.

23 хвилини після запуску

Коли вертоліт Marine One із президентом США злітає, йому повідомляють, що у Каліфорнії вибухнула ядерна бомба. Він дістає кодову картку зі свого гаманця і готується дати дозвіл на контрудар по Північній Кореї – один удар із залученням 82 ядерних боєголовок. Він майже гарантує смерть мільйонів людей — можливо, навіть десятків мільйонів людей, і це лише на Корейському півострові.

24 хвилини після запуску

За чотири милі на північний захід від електростанції Diablo Canyon власник худоби пасе своє стадо, коли його збиває з ніг вибух ядерної ракети. Він живий – земля й камінь заглушили частину смертоносного теплового випромінювання бомби.

Помітивши свій смартфон у бруді, він починає знімати те, що відбувається. Він знає про смертельний рівень радіації, який він отримує, але він завантажує відео грибоподібної хмари у Facebook.

Його відео починає поширюватися по всьому світу. Інтернет заполоняють хештеги #NuclearWar, #Armageddon і #EndOfTheWorld.

32 хвилини після запуску

Міністр оборони США, як і раніше, зосереджений на тому, щоб звʼязатися із президентом Росії. Американські міжконтинентальні балістичні ракети, запущені з ракетного поля у штаті Вайомінг, повинні летіти прямо над Росією, щоб досягти Північної Кореї.

Велика кількість американських міжконтинентальних балістичних ракет, що летять через російський повітряний простір, майже напевно буде інтерпретована як атака, тож Росію треба попередити.

33 хвилини після запуску

На шляху до Пентагону північнокорейська міжконтинентальна балистична ракета входить у кінцеву фазу – останні 100 секунд перед тим, як станеться вибух. Згодом там не залишилося нічого. Ніколи в історії людства так швидко не гинуло стільки людей.

Минає десять секунд. Вогняна куля піднімається на три милі вгору. Ті, хто пережив перший вибух за кілька миль від нуля, потрапляють у пастку на дорогах і згорають живцем.

38 хвилин після запуску

Все у радіусі 15 миль (24 км) навколо Пентагону – це справжнє пекло. Електрики немає, телефони не працюють. У бункерах ядерного командування по всій країні втрачено зв’язок із президентом.

Тим часом міністр оборони та віце-голова Об’єднаного комітету начальників штабів, що відчайдушно намагалися зв’язатися зі своїми російськими колегами, досягають мети. Вони кажуть росіянам, що втратили зв’язок із їхнім президентом.

Поки дебати тривають, вони нарешті виходять на звʼязок із російським Генштабом і повідомляють, що Сполучені Штати зазнають ядерної атаки, зазначаючи, що Росія вкрай важливо утриматися від будь-яких військових дій, доки обидві сторони не зможуть зателефонувати своїм президентам. Але російський офіцер бачить все інакше.

42 хвилини після запуску

Ніхто не чув про президента США, тому що, коли ядерна бомба влучила в Пентагон, на борту Marine One стався збій системи через електромагнітний імпульс. Він почав падати. Агент разом із президентом США стрибають з борту, виживає лише очільник держави, але він поранений.

43 хвилини після запуску

Російський президент розлючений. Президент США до нього поки не звертався. Схильний до параної, російський президент тепер вважає, що Росія зазнає удару і вирішує розпочати ядерну атаку на Сполучені Штати.

49 хвилин 30 секунд після запуску

Міністр оборони складає присягу як Головнокомандувач. Супутникові системи раннього попередження показують атаку російських ракет. Нині виконуючий обов’язки Президента висловлює дискусію про кризу сумління.

Лише через те, що сотні мільйонів невинних американців ось-ось помруть, можливо, іншій половині людства не потрібно вмирати? Але його пропозицію відхилено. У ядерній війні немає такого поняття, як капітуляція.

55 хвилин після запуску

За триста миль над Сполученими Штатами Північна Корея підриває зброю Super-EMP. Електромагнітний імпульс не шкодить людям, тваринам чи рослинам, але руйнує основні частини всіх трьох електричних мереж Америки. Все виходить з ладу – поїзди метро, вантажні потяги та пасажирські потяги, літаки розбиваються.

Більше не буде ні прісної води, ні каналізації. Ні телефонних дзвінків, ні світла, ні палива, ні робочого лікарняного обладнання.

57 хвилин після запуску

Російські ядерні боєголовки починають сипати на США, цілі по всій Європі вражаються одночасно. Авіабази по всьому континенту знищені, а столиці, включаючи Лондон, уражені ядерними боєголовками. Мільйони людей гинуть, а десятки шедеврів цивілізації, від Стоунхенджа до Колізею, Нотр-Дам і Парфенон, знищені.

72 хвилини після запуску

У США, Європі та на Корейському півострові сотні мільйонів людей гинуть, а сотні військових літаків безцільно летять у повітрі, доки не закінчиться пальне. Останні ядерні підводні човни непомітно виходять у море, патрулюючи колами, доки в екіпажів не закінчиться їжа.

На суші ті, хто вижив, ховаються в бункерах, поки не наважаться вийти на вулицю або поки не закінчиться повітря. Кілька вцілілих, які зрештою виберуться з цих бункерів, зіткнуться з тим, що передбачив російський лідер часів холодної війни Микита Хрущов: "Ті, хто виживе, позаздрять мертвим".

Загроза ядерної війни: останні новини

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Москва може піти на застосування ядерної зброї. На його думку, РФ може завдати ядерного удару по США, якщо Вашингтон надасть Україні "забагато" військової допомоги.

Нагадаємо, що в лютому режим російського диктатора Путіна провів "репетицію" застосування Росією тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Експерти зазначили, що "оперативний поріг застосування ядерної зброї доволі низький, якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами".

Вас також можуть зацікавити новини: