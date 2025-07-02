До переліку увійшли понад 90 ракет AIM.

Західні ЗМІ повідомили, що Пентагон призупинив поставку деяких озброєнь Україні. Частина вже знаходилася на території Польщі.

Як інформує репортер NPR Том Боуман, який висвітлює роботу Пентагону, серед цього озброєння опинилися, зокрема, ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Перелік схваленої для України американської зброї, яка застрягла в Польщі (за даними Боумана):

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92 ракети AIM,

30 ракет для Patriot (PAC3MSE),

8496 155-мм гаубичних снарядів,

142 ракети AGM-114 Hellfire,

252 ракети GMLR,

25 ракет Stinger.

Також до списку репортера увійшли 125 гранатометів AT-4.

США і допомога Україні

Західні ЗМІ повідомили, що США призупинили постачання зенітних ракет та низки боєприпасів для України. Видання BILD писало, що запасів американських ракет, які має Україна, вистачить до кінця літа. Після цього ситуація може стати критичною.

Тим часом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс стверджує, що рішення Штатів не означає повного припинення допомоги Україні:

"Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від міністерства оборони, існує безліч інших потужних варіантів і зусиль щодо ситуації з Україною і постачанням зброї", – сказала речниця.

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